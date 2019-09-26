【西甲】西維爾惡客「伊」絲W

今日焦點當屬西甲快車頭場，由伊巴於主場迎戰西維爾，伊巴開季差勁，頭5場聯賽不勝，其中2場領先之下被馬體會與愛斯賓奴反勝，狀態低沉。

西維爾上仗雖然不敵皇馬，被打破不敗之身，但表現不差，連盃賽在內，之前5場取得4勝1和，包括3場作客聯賽全勝，客場具惡氣，數據堅挺，絕對無懼伊巴，客勝有計。

名家：法達斯維

直播表

周四9:30am 美職 皇家鹽湖城 Vs 洛杉磯銀河

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周四11:00am 美職 聖荷西地震 Vs 費城聯

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周五1:00am 西甲 伊巴 Vs 西維爾

Now 632

周五2:00am 西甲 切爾達 Vs 愛斯賓奴

Now 633

周五3:00am 西甲 皇家蘇斯達 Vs 艾拉維斯

Now 632

周五3:00am 意甲 拖連奴 Vs AC米蘭

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。