【賽後解碼】保羅普巴被邊緣化　末日來臨

曼聯周四(26號)喺英聯盃主場迎戰英甲下游球隊羅奇代爾，原本被視為一場例行工事，「紅魔鬼」亦排出保羅普巴、費特洛迪古斯、連格、雲比沙卡、菲爾鍾斯等「大哥」上陣，可惜「新人王」美臣格連活特68分鐘嘅入波，唔夠8分鐘就被羅奇代爾追番，結果兩隊打成1比1平手要互射12碼，曼聯5射全中之下，12碼贏5比3驚險晉級。

呢場肉酸勝利令球迷失望，而傷愈復出嘅保羅普巴更加成為焦點人物，呢位一度成為曼聯候選隊長嘅法國國腳，今場離奇被褫奪任何職務，隊長臂章居然落喺後防小將杜安薛比手上，而互射12碼嘅5輪當中，被蘇斯克查欽點為「2號劊子手」嘅保羅普巴亦冇份操刀。

蘇斯克查賽後冇回應普巴嘅事件，只係解釋杜安薛比一直有隊長潛能，今場搵佢做隊長並唔係「求其」決定。眾所周知，蘇斯克查一向係保羅普巴嘅最大支持者，但今場喺隊長選擇同12碼人選上，保羅普巴突然被「邊緣化」並唔尋常，如果連蘇斯克查都放棄佢，保羅普巴嘅曼聯末日可能好快來臨。

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