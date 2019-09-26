鬥青春！利物浦7小福照贏　16強大戰阿仙奴

英超各大豪門借英聯盃栽培新人，利物浦周四(26號)作客米爾頓凱恩斯，一口氣起用咗7個新人，包括以16歲174日之齡、成為利物浦史上最年輕上陣球員(正式比賽)嘅哈維艾利洛，最終「紅軍」靠占士米拿以及新人基賀華各入1粒贏2比0。

利物浦今場以占士米拿、拉爾拉拿、拿比基達等老大哥，帶住一班新星出賽，門將基利靴、前鋒利安比維斯達同哈維艾利洛都係「處女戰」，居迪斯鍾斯同基賀華亦只係第2次為利物浦披甲，後備入替嘅薛比雲丹貝治同靴比卡尼，亦都實現利物浦「地標」美夢。

利物浦領隊高普賽後點名大讚哈維艾利洛：「佢只係16歲，已經係個咁好嘅球員，係利物浦之福。哈維艾利洛好成熟、好肯學習，佢喺某啲時刻會長現自己與別不同嘅能力，整體表現亦係非常之好。利物浦冇一個年輕球員係唔掂，所以我哋要畀呢啲機會佢哋表演。」

英聯盃16強抽籤出爐，利物浦下輪會喺主場迎戰阿仙奴，「兵工廠」今輪亦係喺大批新人掛帥下大勝晉級，呢場16強將會係兩隊新星大激鬥！16強另一場焦點，係車路士主場惡鬥曼聯，衞冕嘅曼城就會主場迎戰修咸頓。

●英聯盃16強抽籤

愛華頓 VS 屈福特

曼城 VS 修咸頓

卡維尼 VS 高車士打

牛津聯 VS 新特蘭

阿士東維拉 VS 狼隊

伯頓 VS 李斯特城

車路士 VS 曼聯

利物浦 VS 阿仙奴

*前者主場

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