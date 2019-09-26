普捷天奴準備劈炮　奇連士文英雄回歸！

熱刺開季成績令人失望，英聯盃被乙組球隊踢出局，更加令「民怨」升至沸點，領隊普捷天奴賽後批評球隊唔團結，加上季前公開諷刺主席利維嘅轉會政策，有傳呢位阿根廷名帥已經意興闌珊，準備向熱刺提出劈炮，博彩公司Betfair立即將佢成為英超下個離任領隊賠率轉熱，由15賠升溫至10賠，同蘇斯克查(曼聯)、馬高施華(愛華頓)及紐奴(狼隊)並列第4熱門。

英國《太陽報》爆料，熱刺嘅內部糾紛問題浮現，普捷天奴一直埋怨得唔到球會財政支持，喺皇家馬德里、曼聯等豪門長期挖角下，普捷天奴對熱刺嘅死忠已經軟化，英國媒體更指熱刺都做定準備，目前自由身嘅阿里基同奇連士文都係候選人之一。

德國名將奇連士文無疑係有趣選擇，綽號「金色轟炸機」嘅佢曾經喺94/95球季同97/98球季兩度效力熱刺，屬於最早登陸英超嘅世界級球星之一，教練生涯曾經帶領德國殺入2006世界盃4強、帶領美國勇闖2014世界盃淘汰賽，但佢自2016年離開美國國家隊後，一直未有再執教鞭。

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。