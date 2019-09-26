【有片】亞洲新球王　李康仁擔正勁爆燈！

西甲近年有唔少亞洲球員登陸，中國前鋒武磊喺愛斯賓奴已企穩陣腳、馬略卡嘅日本中場久保建英亦大獲好評，不過講到風頭最勁，必屬華倫西亞嘅南韓超新星李康仁！華倫西亞青訓出身嘅李康仁，今季成功進佔主力陣容位置，今仗之前有3次西甲後備上陣，周四(26號)主場對基達菲終於首度正選披甲，李康仁亦把握機會盡展身價，9分鐘內瘋狂製造3個入球，包括攻入自己西甲生涯第1個入球！

只得18歲嘅李康仁，首次西甲正選上陣表現淡定，控波、交波、盤扭都信心十足，雖然華倫西亞開波1分鐘就失球，但呢位南韓小將愈踢愈有信心，引領主隊進行大反擊！30分鐘，李康仁左路急勁傳中，令基達菲後防解圍失誤被麥斯高美斯射入；4分鐘後，李康仁右路直線畀柏利祖落底傳中，造就麥斯高美斯梅開二度；39分鐘李康仁殺入禁區接應隊友傳中射入，短短9分鐘內直接間接創造3個入波！可惜華倫西亞最終守唔住勝果，被基達菲追成3比3完場。

李康仁表現光芒四射，佢成為切爾達嘅朴主永之後，史上第2個喺西甲入波嘅南韓球員，同時以18歲219日之齡，打破馬里中場施素高紀錄，成為華倫西亞100年歷史上最年輕西甲入球球員。李康仁今個夏天喺世青盃獲選最佳球員，亞洲新球王非佢莫屬！

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