【人物誌】6歲上綜藝　李康仁咁樣上位

南韓超級新星李康仁勁爆上位，佢同一般外流歐洲嘅亞洲球員唔同，呢位攻擊中場並非喺本土聯賽出位先被挖角，而係細細個已經去到西甲受訓，更加特別嘅係，李康仁喺6歲參加一個真人Show節目，展示出強大足球天賦，最終被華倫西亞睇中，佢依家合約買斷費高達8,000萬歐元，華倫西亞可以話係執到寶。

華倫西亞上年同李康仁續約4年直至2022年，買斷費達8,000萬歐元，被形容係「肩負南韓足球未來」嘅李康仁，原來「球王路」嘅起點竟然係一個綜藝節目！2007年，6歲嘅李康仁參加韓國電視KBS嘅少年足球人才育成節目《ShootDori》，內容圍繞一班6、7歲小朋友嘅足球之旅，節目當然相當娛樂化，李康仁參加嘅第3季節目，教練就係前南韓國腳柳相鐵同埋歌手李正，李康仁喺節目入面表現超級搶鏡，9歲嗰陣仲獲廣告商邀請同朴智星一齊拍廣告。2011年只得11歲就加入華倫西亞青年軍，依家終於成為球隊主力兼明日之星。

李康仁今個夏天成為世界球壇焦點，佢喺世青盃帶領南韓殺入決賽，雖然最終不敵烏克蘭只得亞軍，但佢就大熱當選賽事最佳球員，連南韓炙手可熱球星孫興民都話：「李康仁會比我更加出色！」

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