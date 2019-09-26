【人物誌】有片！奧脫福驚現16歲天才

曼聯尋晚喺英聯盃踢到互射12碼先驚險淘汰英甲仔羅奇代爾，作為「紅魔迷」，老實講都幾難笑得出。事關陣內班小將唔見有超級表現，反而羅奇代爾今場嘅入波功臣盧基馬菲臣，依家先得16歲，為咗呢場波，呢個小將連學校考試都要改期，今日仲要返去補考，試問班曼聯球星好似保羅普巴、連格同費特等，慚唔慚愧呀！

話說呢個盧基馬菲臣本身係司職後衞，不過今場去到76分鐘，一次後上助攻殺入禁區，「窩利」射門得手，令佢成功喺奧脫福取得入球，真係可以講足一世呀！入波之後，盧基馬菲臣走去角球旗位嚟個跪滑慶祝，真係High到爆呀！

盧基馬菲臣賽後話：「我把握到機會入波，然後我就衝向球迷，嚟一個跪滑動作，呢個真係特別時刻！」原來，呢個仲係盧基馬菲臣喺職業球壇首個正式入波，佢之後補充話：「我今日本來要返學校考試，聽日球隊放假，我都仲要返學校補考，參加番心理學考試。我真係等唔切，我今晚肯定瞓唔着，球會同學校都畀我最大支持，我喜歡學習，呢個都係我想做嘅事。」

雖然一戰成名，不過盧基馬菲臣冇沖昏頭腦，究竟將來係踢波搵食，定向其他方面發展，佢話仲未定：「踢波唔係我唯一出路，你唔會知道將來發生咩事，你或者可以成為世界上最出色球員，但你都可能乜都得唔到。所以，我必須為自己留條後路。

值得一提，盧基馬菲臣就讀嘅學校正好位於曼徹斯特，佢身邊勁多曼聯球迷，不過，馬菲臣話：「我係諾域治球迷，我爸爸都係。我身邊好多曼聯球迷朋友，但我冇打算轉隊。」已經入選咗英格蘭U17代表隊嘅佢，據報利物浦同曼聯都對佢有興趣，將來真係大把世界呀！

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。