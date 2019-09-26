日本乒球名將爆婚外情　呃陪酒少女去開房

離東京奧運開幕唔夠1年，日本體壇爆出桃色醜聞，男子乒乓球名將水谷隼捲入婚外情醜聞。日本雜誌《女性7》爆料，水谷隼今年5月喺東京一間會員制嘅高級夜總會內，搭上外貌酷似日本女星橋本環奈嘅陪酒少女Emi(化名)，報道更搵到Emi親自講述呢段關係嘅來龍去脈。Emi透露兩人初次見面並交換通訊方法後，開始每日密切聯繫，已婚兼有1個女嘅水谷隼更加大膽向Emi示愛。

今年6月底，水谷隼約Emi半夜唱K，期間更做出擁抱同錫等親密動作，已有男朋友、當時只得18歲嘅Emi表示：「我好困惑，因為公司(夜總會)嘅人吩咐我要同名人或者有錢人保持聯絡，而且我對佢有感覺先至會答應出街，但對於一個已婚人士，我真係唔知點應付，佢愈嚟愈過份嘅要求令我好不安。」

果然，唱完通宵K第二日，已有醉意的水谷隼再約Emi包房唱K，之後以腰痛為理由叫Emi上酒店房休息，結果水谷隼入到房後露出狼相，邊錫邊將Emi壓喺床上，直到Emi不斷反抗拒絕，水谷隼先至停手兼道歉。事後水谷隼仍然經常去Emi做嗰間夜總會幫襯，直到Emi男友發現兩人手機短訊，直接走去火爆質問水谷隼，水谷隼最終選擇報警。

雜誌就呢件醜聞向當事人查詢，正準備奧運嘅水谷隼表示：「已經報咗警，冇咩好講。我知自己要面對嘅情況，所以已經同各方面商談，希望事件盡快告一段落。」報道指有水谷隼嘅朋友爆料，話水谷隼對事件感到後悔。

對水谷隼而言，最大麻煩係一頭長髮、眼睛大大嘅Emi雖然剛滿19歲，但日本法律規定20歲以下仍屬未成年，不過佢極力否認知道對方「未夠秤」，而且Emi承認夜總會要求佢向客人訛稱已經20歲。

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