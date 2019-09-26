唔係啩！雲格自薦教曼聯　仲有計奪冠？

曼聯喺尋晚英聯盃出醜，僅靠互射12碼先淘汰英甲羅奇代爾，領隊蘇斯克查個帥位愈嚟愈唔穩陣。對於曼聯將來，尋晚喺電視台做嘉賓評述嘅前阿仙奴傳奇領隊雲格都有唔少意見，佢話「紅魔鬼」依家情況冇想像中咁差，仲話只要買多4個球員，就有實力挑戰冠軍喎！

「教授」話：「曼聯只需要再買4個一隊球員，圍繞佢哋建隊，就可以挑戰冠軍。佢哋同冠軍嘅差距冇外界所想咁多，但我唔會講係邊4個，如果講咗，聽日全英國報紙頭條都會係我。我好清楚要買邊4個，曼聯依家缺乏創造力同靈感，缺少嗰種可以憑速度同盤扭撕破對手防線嘅球員。依家嘅曼聯根本係一池死水，冇嗰種能夠搞亂對手防線、一對一單挑後衞嘅人。佢哋需要一個攻守兼備嘅翼衞，以及一個爆破點。」

最後雲格被問到有冇興趣教曼聯，佢竟然回應：「對任何教練嚟講，曼聯領隊一職都係個夢寐以求位置，我有自信、有勇氣，並且有自己想法囉！」講到咁，似乎「紅魔鬼」高層堅要諗諗佢喎！

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