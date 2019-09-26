【人物誌】小將做曼聯隊長真正原因

曼聯主場對住英甲仔羅奇代爾，最後僅靠射贏12碼晉級英聯盃第4圈，曼聯球迷都勁唔滿意，齊齊表示全場都唔知自己睇咗啲乜。唯一令魔迷有啲安慰嘅，係青訓產品杜安薛比今場爆冷當上隊長。計經驗同實力，杜安薛比點都唔係保羅普巴嗰皮；但因為佢自4歲起移居英國，就係住喺羅奇代爾，杜安薛比對呢個城市好有感情，故領隊蘇斯克查就送咗呢份大禮畀佢。

羅奇代爾位於大曼徹斯特地區，杜安薛比4歲時隨父母由剛果移居至此，呢個城市嘅一草一木，杜安薛比都非常熟悉。自7歲起杜安薛比就加入曼聯，成為紅魔青訓，曾經做過曼聯所有年輕梯隊隊長，佢一向嘅志願就係可以做埋正規軍隊長，今場終於夢想成真：「呢個係我一直嘅願望。喺紅魔嘅職業生涯入面，由U9開始，我曾經做過唔同梯隊嘅隊長，今仗我願望成真，係好大嘅成就。」

今年21歲嘅杜安薛比，上季被借到英冠阿士東維拉成升班功臣，維拉方面非常希望佢可以協助征戰英超，但曼聯決定收歸己用。杜安薛比身高1米81，有非洲球員嘅健碩體格同雄渾體力，而且應付高波功架不俗，唔少魔迷都想蘇帥可以畀機會佢，取代域陀連迪路夫打正選，希望第時佢可以同哈利馬古尼，雙雙成為英格蘭國家隊嘅正選雙中堅。

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