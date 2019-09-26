【甲一】又一港隊加盟 東方龍獅簽張彬賢

繼簽入19歲年輕潛質後衞梁嘉顯後，積極組軍的東方龍獅籃球隊周四（26日）宣布，再簽入現年23歲的新晉港隊前鋒張彬賢，填充內線的位置。

身高1米98的張彬賢擁有不俗身型，於2016年加入球隊旭暉，展開他的甲一組籃球生涯。2017年他轉會至「綠軍」滿貫，多出任王祐天及譚子健的替補，司職低位防守及搶籃工作，並於上季為「綠軍」打入銀牌決賽及甲一季後賽決賽，雙得兩個亞軍，經驗及技術漸漸提升，受球迷認識。

最近，張彬賢更代表是香港男子籃球隊，9月份出戰泰國籃球邀請賽，4仗中有3仗獲派遣落場，共約10分鐘比賽時間。而加入東方龍獅後相信他將聯同鄧志恒等擔當大前鋒位置，也是華人前鋒鍾俊昇離隊後，球隊首個公布的華人內線新成員。由於中鋒席位目前只有荷利菲特及傷癒復康中的胡卓斌在陣，外間估計藍軍會繼續招攬內線悍將，以有足夠兵源應付連串賽事。

基本資料

張彬賢

出生日期：06-09-1996

身高：1米98

體重：87公斤

位置: 前鋒

球員介紹

曾就讀學校: 香港布廠商會朱石麟中學 、屯門青年學院

曾效力球隊: 彗星（乙組）、 旭暉（甲一）、滿貫（甲一）

曾獲得獎項

滿貫18-19（銀牌及聯賽亞軍）

滿貫17-18（聯賽殿軍）籃總盃（季軍）

曾獲得獎項 (個人): 屯門青年學院（傑出運動員）