要踩入奧運！港仔陸俊彥：冇滑板就冇我

「如果沒有滑板，就沒有陸俊彥。」記者問到他滑板帶給了他甚麼，他眼神堅定地回答。

一塊木板，四個輪子。滑板，造就了陸俊彥的故事。最初只因「有型」而嘗試踩滑板的陸俊彥，一踩就18年，「Beyond The Field 」的他視滑板為他的「好兄弟」，陪伴他到處闖蕩，經歷人生高低。他是香港滑板界數一數二的頂尖高手，也是唯一一位能夠走進體院的滑板運動員，來年盼能夠「滑出香港」，參與東京奧運。

人稱「俊仔」的陸俊彥，由中學時期已經開始踩滑板。「俊仔」剛開始接觸滑板時，一直都是借朋友的滑板去練習，因家人覺得他只是三分鐘熱度，不讓他買滑板，他憶起兒時笑言：「一塊滑板要一千元，小時候因太貴沒錢買，只好借朋友的滑板用。他們不會反對我踩滑板，只是覺得我每次出去練習是出去玩。」大多數人認為形容滑板是一種運動，總是有點格格不入，「俊仔」的家人也不例外，亦怕他因為「踩板」而學壞。

直至早幾年前，家人漸漸對「俊仔」另眼相看，他分別於2010及2013年的亞洲極限錦標賽為香港奪金，又在2014年第4屆亞洲沙灘運動會奪得兩金一銅，去年更以精英運動員身分加入體院。經過多年努力，他對滑板的堅持亦開始得到認同：「家人終於明白我是去練習，而不是去玩了。」得到家人的支持，無疑是「俊仔」最大的動力。

「滑板人」遊走體院：好神奇、好新鮮

能夠獲邀加入體院一分子，是對「俊仔」的一大肯定，只因全港只有他這位「滑板人」能夠走入體院。一說到體院經歷，「俊仔」馬上眉飛色舞，笑說自己從來沒想過有機會成為體院運動員，更謙稱自己只是誤打誤撞：「見到可以申請入體院便試一試，可以使用體院健身設備，又有免費物理治療，對我來說很新奇，因為一直都沒試過有運動員的福利。」他把話說得很輕鬆，但能有如此成就，相信絕非易事。

人生總有高低起趺，能夠「踩出名堂」，少不免經歷一番挫折。「俊仔」曾於亞洲室內運動會大失水準，原因是給自己太大壓力，最後賽事以「包尾」收場，他憶起當時場面不禁搖頭嘆息：「太大壓力了，一個花式也沒有成功，完了比賽我坐在地下哭了好久，想起也覺得很羞恥。」不過，樂天性格的「俊仔」沒有因此而氣餒，吸取這次失敗經驗，令他學會了以平常心作賽，勇於接受自己的失敗，捲土重來。屢敗屢戰的心態，是「滑板」送給「俊仔」最寶貴的禮物。

來年東京奧運會，滑板正式列入比賽項目，「俊仔」仍是以謙虛心態面對：「如果有機會去東奧，那麼我就是第一位去奧運的香港滑板運動員了，很想見證這個歷史時刻，就試一試吧。」加油陸俊彥，就隨心所欲去追逐五環夢吧！

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