專欄輪住嚟　香港人繼續撐起香港隊

香港男子代表隊已在9月展開了「2022卡塔爾世界盃暨2023中國亞洲盃聯合外圍賽第二圈」分組賽事的旅程！球隊先作客以1-1賽和柬埔寨，回到香港主場面對着亞洲「一哥」伊朗，力戰90分鐘後以0比2敗陣，再次感謝全場13,942位球迷入場支持！

香港隊將在10月份作客小組內另一勁旅伊拉克，而原定於10月15日在香港大球場與馬來西亞的國際友誼賽則已取消，縱使結果不似預期，但仍希望所有球迷能一起為香港隊的「世盃外」之旅繼續打氣！

女子隊方面，香港女足亦於9月份在主場與菲律賓上演了一場國際友誼賽，賽事以1比1和局收場。兩位首次入選「大港腳」的16歲小將成為了這場比賽的另一焦點，當中曾柏同更在下半場補時階段後備入替「師姐」韋婉婷，相信兩位小將定必從這次經驗中獲益良多。

至於香港不同年齡界別的青年代表隊，於下半年都會參與各項亞洲大賽及邀請賽，包括男子U15代表隊剛於新加坡完成了「亞洲足協十六歲以下錦標賽」外圍賽，在小組錄得兩勝一負。男子U18代表隊即將在本周末，出戰「2019 CTFA U-19 國際足球邀請賽」(圖)，並將於11月前往印尼參與「亞洲足協十九歲以下錦標賽外圍賽」。女子U15代表隊則會在10月初，參與在馬來西亞舉行的「2019歐洲足協/馬來西亞十五歲以下國際女子足球邀請賽」，對手更包括勁旅芬蘭！想知道一眾港足年輕小將在這些賽事的表現如何，請密切留意「香港超級聯賽」facebook專頁。

香港足球總會

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