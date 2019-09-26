【有片】3場1紅2烏3極刑　有請黑仔王

曾效力利物浦嘅烏拉圭中堅高亞迪斯，依家喺葡超老牌勁旅士砵亭搵食，不過呢個28歲中堅喺9月份堅黑仔，至今上陣3場全部輸晒，更恐怖係佢呢3場波夾埋攞到1張紅牌，擺咗2個烏龍，輸咗3個12碼，今個月嘅地獄黑仔王仲唔係佢？

士砵亭喺香港時間9月1號主場輸畀里奧艾維2比3，所失3球竟不約而同都係因為高亞迪斯累輸12碼。不過除第一球係罪有應得抵罰，第2球高亞迪斯同對手根本觸碰極輕微，第3球甚至係根本掂唔到，只係對手插水。難怪呢球之後，高亞迪斯瞓咗喺地下苦笑，仲拉高件衫遮住塊面，之後佢仲畀球證判罰第二面黃牌變紅牌趕出場添！

士砵亭下一場輪到鬥博維斯塔，不過高亞迪斯因為坐波監唔踢得，士砵亭呢場好運好多，至少以1比1打和對手拎到1分。然後輪到20號凌晨場歐霸盃，士砵亭對住燕豪芬，高亞迪斯今場冇再魯莽輸極刑，只係喺25分鐘門前擺咗個老烏，搞到班波最後輸2比3。

以為衰到盡咩？原來低處未算低！高亞迪斯喺周二凌晨士砵亭對法馬利卡奧完場前又擺一次烏龍，今次仲成功「絕殺」自己班波，搞到士砵亭輸1比2。黑成咁，或者大家睇片時都要小心，咪畀佢邪親！

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。