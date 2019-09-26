女子聯賽　突破界限！傑志敢創未來

傑志女足重組以來，先於2017-18球季首奪聯賽冠軍，打破公民連續5年的壟斷，後再於2018-19球季贏得「足總盃」，球會上下以至球迷皆為球隊的努力感到自豪。今季傑志仍以取得聯賽及足總盃冠軍為目標，並積極培育更多優秀的年輕球員，繼續為香港足球的未來而努力。

傑志先有秦正行轉會到威爾斯女子超級聯賽球會史雲斯，及後劉蕊澄亦「外流」到澳洲女子國家超級聯賽昆士蘭省的Mitchelton，本月（9月）中鍾貝琪展開旅歐生涯，加盟蘇格蘭女子乙組球會基爾馬諾克。連同前赴海外升學的港隊中場傅昭文，球隊面對接連有主力離隊赴海外發展的情況下，去季開始成立18歲以下梯隊，參與「賽馬會女子青少年聯賽」，今年的大軍名單中，亦提升了多達8名U18球員，「雙線」參與女子聯賽及女子青少年聯賽。除此之外，球會為配合發展女子足球的方針，今個學年開始於各個年齡層新設女子組，7至12歲階段現已錄取了34名學員，逐步培育年輕球員接班，建立全面的培訓階梯。

除了調撥資源在青訓發展之外，為強化個別位置上的人腳調動，傑志季前羅致了李穎欣、曾浩恩、何莹及李少華加盟，希望憑她們豐富的比賽經驗增強實力同時，能「以老帶新」與小將並肩作戰。

新加盟球員：李穎欣(愉園)、曾浩恩(公民) *()內為前度球會 **只列部分

離隊球員：鍾貝琪、傅昭文、黃家雯、Kerri Coombs、林瑾瑜

傑志女子隊首3輪聯賽賽程：

2019年9月28日 ● 傑志 vs 大埔 ● 曾大屋遊樂場 ● 晚上7時

2019年10月19日 ● 沙田 vs 傑志 ● 賽馬會香港足球總會足球訓練中心 ● 晚上8時30分

2019年10月26日 ● 傑志 vs 車路士足球學校(香港) ● 寶翠公園 ● 晚上7時