全家都愛足球 林柱機追夢零障礙

綠茵場內，「足球」就是球員的一切，但在場外，往往就是另一回事。不過，今夏從傑志轉投富力R&F的林柱機（Matthew），離開比賽和訓練，「足球」依然是他的全部，因為其妻子Lyndsay是港會女足教練兼球員，連2歲女兒出生日期也與Matthew的球衣號碼相同，這個「足球Family」正是令林柱機放心北上逐夢的關鍵。

在加拿大出世的林柱機，到過荷蘭學法，又曾先後到過英國、德國及克羅地亞等地「試腳」，之後更來到香港效力傑志，6年半過去，期間娶妻生女，在球場內也留下不少美好回憶，Matthew認為是時候迎接新挑戰，不過收到富力R&F的邀請時，縱使外流經驗豐富，但已為人父的他卻有點猶豫︰「跟着效力球隊移居一個新城市，在我職業生涯中試過很多次，但在成家立室後卻是首次！因為Lyndsay在這裏有她自己的事業，在港會女足出任球員兼教練，有很大的參與度，而且女兒Issa剛滿2歲，她也有自己的活動時間表，我不想一下子要她們停下來。」幸好經過深思熟慮，加上Lyndsay的支持，林柱機決定北上，妻女則繼續留港，再配合富力的賽程，盡量爭取時間與她們見面。

能夠與另一半「同聲同氣」，組成「足球Family」，Matthew坦言幸運，同時感謝太太的無限支持︰「Lyndsay經常說她是我的頭號粉絲，尤其她踢的位置跟我很相似，並且對足球有很深認識，有時會對我的表現作出中肯評價。我們時常一起觀看英超或西甲，更無時無刻在談論足球，甚至可能討論得太多了！不過有一位明白足球員生活的伴侶，對我有很大幫助。」雖然加盟富力後見面時間減少，但Matthew透露太太現在還會問他跟新隊友的相處、訓練模式等事情，一切一切，也是希望林柱機在足球事業上取得成功。

一家三口，夫婦也是足球員，女兒Issa同樣與足球有緣。林柱機透露，在加盟傑志以前，他已是穿着20號球衣，偏偏愛女Issa正好在9月20日出世，令他覺得別具意義，更堅定了他以足球為職業的決定。然而，對於女兒期望，Matthew也是離不開足球：「Issa雖然現在才兩歲，但我希望她會跟媽媽一樣，成為一位出色的足球員，當然若果她不喜歡的話，我也不會勉強！」

●想同阿積士「舊生」交手

出身於阿積士青年軍的林柱機，遊歷大半個地球後今夏加盟富力R&F，沒想到因為廣州富力跟這隊荷甲班霸是合作伙伴，竟尋回當年執掌青年軍的教練。「Matthew」還表示，假若有機會希望跟一位昔日青年軍隊友交手。

林柱機笑言︰「早前收到阿積士一位守門員教練發給我的短訊，原來他是當年我在阿積士U16至U18青年軍時，也是擔任門將教練。他告訴我他正身在廣州開設守門員課程，當發現我轉會富力R&F，所以想跟我敍舊。至於青年軍的昔日隊友，我想目前應該只有白連特仍在一隊了，若果可以跟阿積士對賽，或者可以跟一些前球員或職員見面就好了。」

【林柱機檔案】

出生日期︰1989年9月10日

身高︰1.82米 體重︰78公斤

曾效力球隊︰塞斯維特、愛民頓、千葉市原、傑志、理文

位置︰進攻中場

球衣號碼︰20