普巴向曼聯攤牌 續約周薪要60萬鎊
2019年09月27日 04:31
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(Getty Images)
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保羅普巴同曼聯尚餘兩年，今夏未能轉會之後，普巴經理人拉伊奧拉與曼聯嘅續約談判展開，並率先開出天價條件，報道指普巴一方嘅要求係年薪3100萬鎊，換算周薪就係60萬鎊(約580萬港元)，令曼聯知難而退。
西班牙傳媒《Diario Madrista》，普巴喺曼聯再踢1季後，來季僅餘下1年合約，若然曼聯再唔將普巴出售，等到約滿將會人財兩失，損失以億元歐元計嘅轉會費，因此曼聯嘅談判條件有限，預計亦難以滿足普巴60萬鎊周薪嘅要求。
普巴今夏早就向外宣稱要「接受新挑戰」，轉會皇馬，點知曼聯向皇馬開出條件過高，超過1.5億歐元嘅球王級別轉會費，皇馬難以答應令談判告吹，隨着合約屆滿日期迫近，普巴經理人以大幅加薪威脅，都係想曼聯唔好再喺轉會問題上刁難普巴，放佢離隊。
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