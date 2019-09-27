打比郡恐怖車禍　隊長重傷　兩國腳被捕

英冠球隊打比郡爆出超級噩耗，陣中3大主力捲入醉駕醜聞並發生嚴重車禍，隊長基奧治喺意外入面嚴重受傷，手腕骨折以及膝部重創，宣布今季提早收咧，同車另外2位球員分別係威爾斯國腳湯馬士羅倫斯同前英格蘭U21國腳美臣賓納特，佢哋都被警方控告醉酒駕駛，消息指兩人並冇太大受傷。

打比郡日前舉行球員聚餐後，基奧治、湯馬士羅倫斯同美臣賓納特再有第2場，而且更有飲酒，又拒絕使用球會提供嘅接載，結果真係出事，佢哋坐湯馬士羅倫斯嘅Range Rover同其他車相撞後，再炒埋路邊燈車，車頭撞到嚴重變型，坐喺後座嘅隊長基奧治就傷得最甘，今季提早收咧，另外兩位球員被檢控醉酒駕駛，10月15號將要出庭應訊。

打比郡領隊高古表示，基奧治現時情緒非常低落，而且覺得自己需要負上部份責任，呢位33歲愛爾蘭中堅係球隊隊長，今場每場賽事都正選上陣，喺佢養傷期間，侯度史東將會接任隊長。至於湯馬士羅倫斯同美臣賓納特，打比郡表明會進行內部調查，但強調會幫助2人改過自身，重返球隊。打比郡周六(28號)英冠將主場迎戰伯明翰。

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