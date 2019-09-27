【東體爭議】阿仙奴公投隊長　奧斯爾有票？

自法國中堅哥斯尼離隊後，阿仙奴嘅新隊長人選遲遲未有定案，領隊艾美利上任後屬意用「5大隊長」分擔領導重任，上季5位隊長中嘅3個(哥斯尼、艾朗藍斯、施治)都已走人，只係剩番格列沙加同奧斯爾兩個，季初賽事格列沙加基本上已經接任隊長一職，每場比賽場刊上面嘅「隊長專欄」亦由格列沙加發表，不過專欄個名就改咗做「更衣室的聲音」，可見格列沙加仍未得到「官方」認可。

啱啱復出嘅英格蘭中堅洛賀丁就爆料，話艾美利早前舉行咗一次「公投」，每個球員以不記名方式寫出自己心水隊長人選，直接交畀艾美利參考，估計阿仙奴會喺日內公布5位隊長人選。如無意外，多次得到艾美利以及球員公開支持嘅格列沙加，會順利成為新隊長；其餘4個人選，作為英格蘭球員代表嘅洛賀丁呼聲極高，被一眾小將視為「大師兄」嘅奧巴美揚亦好大機會上榜。

最後兩個席位，普遍認為係大衛雷斯、奧斯爾同比利連之爭，大衛雷斯喺更衣室嘅受歡迎同影響力已得到多位隊友確認，比利連由阿仙奴青訓一直踢到成為球隊主力，係球會年輕化嘅指標人物。相反，奧斯爾近2季狀態低迷，今季已經淪為「英聯盃主力」，隊中地位愈嚟愈低，相信喺投票入面拎到票嘅機會極低，唯一優勢就係上季屬5位隊長之一，如果最終保住隊長職務只係「人情」，讓畀其他球員先係「道理」。

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