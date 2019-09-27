【有片】神童歸位！皇馬遺忘天才美斯式助攻

大家仲記唔記得邊位馬田奧迪加特？4年前以啱啱17歲之齡加盟皇家馬德里嘅挪威神童，轉會後未有如球迷期望上演大爆發，連串外借生涯更令佢被冠以「A貨神童」污名。不過，馬田奧迪加特今季回歸西甲，借投皇家蘇斯達後光芒四射，周五(27號)對艾拉維斯一仗技驚四座，更交出一記完美劏開4位敵將嘅手術刀助攻，唔好忘記佢依家都只係得20歲咋！

皇家蘇斯達主場迎戰艾拉維斯，馬田奧迪加特喺19分鐘表演全場最精彩一幕，佢喺中場先通對手坑渠，隨即交出致命直線，個波喺4位艾拉維斯球員中間「唯一通道」完美穿過，直接送到小禁區頂嘅奧耶沙巴爾腳下輕鬆射入，大批網民隨即瘋狂讚賞，西班牙媒體亦一致大讚呢位小將擁有球王級嘅「美斯視角」。

馬田奧迪加特今場除咗有1次史詩式助攻，全場90分鐘一直搞到艾拉維斯風聲鶴唳，佢今場錄得10次關鍵傳球，係16/17球季以來第1次有西甲球員造出呢個數據，認真犀利！馬田奧迪加特依家仍然屬於皇家馬德里，呢位中場早前曾表明目標係要重返皇馬做正選：「我覺得今季未係時候(返皇馬)，所以提出外借其他球隊，但我夢想仍然係為皇馬比賽，亦係我當初簽約佢哋嘅原因。」

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