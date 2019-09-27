反轉豬肚！尼馬終於返巴塞......打官司

搞足成個夏天都搞唔掂嘅尼馬回歸巴塞隆拿轉會，最終告吹，尼馬今季繼續留喺法甲巴黎聖日耳門，而巴塞都有自己嘅天地。不過，令人估佢哋唔到嘅係，之前雙方好似勁老友，點知轉會不成，依家反轉豬肚，尼馬近日就飛咗返去西班牙，為咗同巴塞隆拿打官司，索償2,600萬歐元再加利息！

尼馬喺西班牙時間周四現身巴塞隆拿，不過佢唔肯回應記者問題，事關今次佢係返嚟為咗同前東家巴塞打官司。至於官司關於乜？原來係話尼馬喺2016年仲效力巴塞期間，曾經加薪續約，而當時合約注明有4,000萬歐元「忠誠獎」獎金條款。當日巴塞先畀咗1,400萬歐元，而其餘2,600萬歐元就造分期畀，點知雙方續約大半年之後，尼馬到2017年夏天突然轉會PSG，只係即使尼馬已離隊，佢都繼續向巴塞追討2,600萬歐元尾數，而巴塞就以尼馬違約在先唔肯找數。

雙方最終對簿公堂，尼馬除咗要收番2,600萬歐元之外，仲想要多10%利息。至於巴塞就反告番尼馬，向呢位巴西球星索償7,500萬歐元。本來兩邊之前傾掂數，一旦尼馬回歸巴塞，大家就會當乜事都冇，不過依家轉會不成，官司咪要繼續囉！

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