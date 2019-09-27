惹起爭論！史上最偉大球員咖喱贏高比

美國體育網站最近評選出NBA歷史最偉大的50位球員，他們在過去曾出戰過至少一場NBA賽事的4千幾位球中，揀選了最佳50人，但當中出現爭議，已退役的「小飛俠」高比拜仁被排第14位，反而現役勇士球星「咖喱」史提芬居里則排第10，引起網民爭論。

據評選的1至10排名依序是米高佐敦、勒邦占士、渣巴、魔術莊遜、布特、奧尼爾、鄧肯、標羅素、張伯倫及史提芬居里；隨後的是奧斯卡羅拔臣、大衞羅賓遜、奧拉祖雲、高比拜仁及杜蘭特。

的確，高比仔的排名惹起巨大爭議，他與奧拉祖雲都排在羅賓遜之後，很多球迷對評選發出質疑，有網民批評高比拜仁竟不能躋身TOP10。當然，這些評選是很主觀，但跟高比拜仁不和已浮上面的奧尼爾，對這項評審結果雀躍不已，不單止立即轉發，並回應評選：「謝謝你們。」早前高比拜仁曾接受訪問大爆湖人往事，說到如果奧尼爾不是太懶，應該可以拿到12個冠軍，這句話激怒了奧尼爾，一直如骨骾喉，這個評選將高比放到後面，「巨無霸」應該好心涼。

支持本地運動員，一齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！