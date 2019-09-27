奧運引爆3人籃球熱　潘志豪阿Ga再上街

今屆東京奧運新增三人籃球賽，引爆街頭籃球熱潮。香港將於10月19至27日在九龍灣零碳天地舉行「蘇黎世保險香港3X3籃球節2019」。將留效永倫的潘志豪、已轉會滿貫的方誠義等六位甲一球星將聯手兩位本地女籃猛將卓婷和李祉均出戰明星賽，為賽事增添觀賞性。

「香港3X3籃球節」賽事分為男、女子公開組及男、女子U19青年組，今日（27日）起開始報名。賽事場地為全港首個合國際資格三人賽場，地板採用國際籃聯3X3全球官方籃球地板。賽事另一焦點落在男女子甲組球星組隊出戰的「明星賽」，陣容包括：蘇伊俊、潘志豪、方誠義、蔡龍德、陳耀祖、劉凱濤、卓婷及李祉均。

來季將繼續為永倫披甲的「通天後衞」潘志豪，多年未有參加三人籃球賽，坦言對本賽事期待，「到時會留意進攻時間，因為只得12秒要盡快出手。」今次將會是方誠義離開永倫加盟滿貫後的首個賽事，由於8人分組名單待定，屆時他和潘志豪能否再度合作亦值得留意。三人籃球賽節奏明快，講求速度、技術兼備，身型高大的劉凱濤表示自己也需要作出調整：「高大球員在三人賽優勢不太大，自己會嘗試更多外圍投射。」

至於月初在多倫多舉行的「Red Bull Reign 三人籃球賽全球總決賽」代表香港勇奪亞軍的卓婷和李祉均，她們今次有機會再由「隊友」變成「敵人」，卓婷也大表期待，「好開心可以和一班星級球員合作，希望潘志豪可以給我一個靚助攻！」早前在多倫多受傷的李祉均透露傷勢康復得8成，她說最想和「阿Ga」方誠義「底面配合」，盡情得分。

「蘇黎世保險香港3X3籃球節2019」

比賽日期：10月19至27日

男子公開組 名額32隊

女子公開組 名額16隊

男子U19青年組 名額32隊

女子U19青年組 名額16隊

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