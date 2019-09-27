亞視嚟嘅！文尼斯回歸巴黎踢呢隊咋

32歲嘅前法國國腳前鋒文尼斯，回歸巴黎喇！不過，今次佢唔係重返前東家巴黎聖日耳門，反而只係加盟法乙包尾大幡巴黎FC，認真坎坷呀！

睇番巴黎FC份聲明：「球會好高興宣布文尼斯加盟。喺離開墨西哥阿美利加之後，呢位前鋒回復自由身，佢同巴黎FC簽約一年，依家佢決定重返故鄉，展開自己職業生涯新一頁。」將會着起39號波衫嘅文尼斯，初出道就被視為法國天才同未來希望，16歲成為法甲史上最年輕出場球員，17歲做咗法甲史上最年輕連中三元球員。想當年文尼斯係同賓施馬、賓艾化及拿斯尼被譽為法國四小天鵝。2008年仍加盟羅馬，2010年開始入選法國國家隊，2011年佢就加盟巴黎聖日耳門，當年卡塔爾財團啱啱入主PSG，文尼斯就係當年第一批加盟呢支法國豪門嘅頂級球星。

效力PSG係文尼斯球員生涯頂峰，贏過兩次法甲冠軍，又幫法國隊出戰2012年歐國盃。之後文尼斯輾轉效力AC米蘭、波爾多，然後再去土超同墨超搵食，直到今夏同阿美利加約滿之後，依家正式加盟巴黎FC。睇番呢支巴黎FC，喺法乙開季頭8場只得2和6負，排包尾仲未開齋，認真大鑊，32歲嘅文尼斯究竟仲有冇能力做救世主？喺法乙踢唔踢得掂？都好令人擔心！

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