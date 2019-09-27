紐卡素有救！前曼聯CEO搵埋摩連奴搞掂佢

英超老牌勁旅紐卡素近年戰績麻麻，班主艾殊利更加同球迷關係勁差，今季開季打完6輪，排喺尾4，睇到所有「喜鵲」球迷心淡！不過，紐卡素嘅黑暗日子似乎終於見到曙光，事關根據英國傳媒報道，前曼聯及車路士行政總裁簡安，已經向紐卡素班主艾殊利開價3億鎊提出收購，仲話計劃將來請「寸王」摩連奴執教，希望將「喜鵲」帶番成英超前十位球隊喎！

查實簡安今年初已經提出過收購紐卡素，只係未能成功，今次佢決定捲土重來。據知，簡安唔係獨資提出收購，而係夥拍美國一間名為GACP嘅體育公司進行收購。要知道GACP係間實力同資金雄厚嘅公司，旗下仲擁有法甲勁旅波爾多，今次有佢背後支持，簡安要買起紐卡素絕對唔係冇機會。

根據《每日郵報》報道，簡安嘅集團今次整咗一份長達46頁嘅計劃書，首期佢哋會先向艾殊利畀出1.25億鎊，尾數就喺跟住3年分期付款。此外，佢哋仲準備咗5,000萬鎊用嚟買人，聽落都幾吸引。

介紹番吓簡安先，佢曾經出任曼聯同車路士CEO，係個有料之人，如果今次收購成功，佢將會出任紐卡素CEO，目標會係將球隊打造成「英格蘭前10球會」。至於現任領隊布魯士，消息話簡安仲會支持佢，但將來有機會，就可能搵摩連奴幫手，因為簡安勁欣賞「寸王」領軍功夫。

事實上，簡安曾經向《鏡報》講過：「如果由我掌管一間偉大球會，而要搵一個新教練，我第一個諗起就係摩連奴。佢非常有智慧，仲好專業，佢有豐富經驗，絕未過時，我認為佢只需要搵到一間合適嘅球會，就會有好發揮。我相信佢可以重新執掌一間大球會。」仲記得舊年12月，曼聯炒摩連奴之後，簡安就曾經公開質疑曼聯嘅決定，依家一旦有機會，簡安搵摩連奴幫手，堅有可能，對紐卡素球迷又會係一大喜訊呀！

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