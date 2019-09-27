再提入籍中國！林書豪：呢個問題好複雜

林書豪入籍中國？近日又再被傳媒再次問到這個問題，新一季加盟CBA為北京首鋼披甲的J-Lin，出席記者會時坦言，這個問題一直都在考慮，但並非他一個人能夠做到。

中國男籃在今屆世界盃強差人意，如果能有好似林書豪這些球員助陣，就可能令實力提升，藉着這位美籍華裔球星新一季加盟CBA，國內媒體再次問到林書豪會不會歸化成為中國男籃一員，代表中國男籃比賽？

其實這個問題早前一年前林書豪到深圳表演時已經有人提出，而林書豪再次回答：「一直都是我考慮的事情，這問題相當複雜，不是我一個人就能夠達成，必須要經過多方面的努力才可以。」

他再帶到目前自己的情況：「經歷了兩年的傷病，我現在沒有想這個問題，目前最重要是如何保持健康，一場一場，一季一季地去打好，當前考慮是北京首鋼的這個賽季，沒考慮到（被歸化）這遙遠問題。」

林書豪是美籍華裔，父母都是台灣人，據中國《國籍法》規定，中國公民不可以有雙重國籍，意味着J-Lin加入中國男籃的話，就要放棄美國國籍的身份。

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