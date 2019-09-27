醉駕張鷺禁賽一年　網民：國足仲有形象咩？

早前因為醉駕被捕的國足球員張鷺，被中國足協判罰取消國足資格12個月，並且禁止他參加足協舉辦比賽12個月。

天津法院日前已向這位國家隊門將判罰4個月拘役及罰款10000元，而由於張鷺此案傳出後影響甚大，中國足協決定取消他在國足的集訓及比賽資格，並停止參加有關中國足協舉辦的正式足球活動。

中國足協希望各球員及球員以此為戒，加強自我管理及樹立形象。張鷺是於本月18日晚查獲一起醉駕的違法行為，9月21日，警方通報該醉駕司機為天津球員張鷺，並獲得天海球會證實；他被查獲時的酒精濃度為每百毫升191.2/100ml，血液中的253.3mg/100ml，屬於醉駕。

國足領隊劉殿秋為此事向公眾道歉，並表示張鷺令國足形象受損，劉殿秋對國足亦會作為檢討：「我們會張鷺事件舉一反三，反覆警醒，加強教育及引導....」

網民及球迷對今次張鷺事件，連日來都不斷批評，認為國足已經無形象可言，「中國男足有什麼形象？」、「有可形象？全身紋身，技術不行，脾氣很爆。只會竪竪姆指，回頭拍個手，然後吐痰落草地...」、「中國足球有形象?這是我今年聽到的最大笑話」、「永久禁賽 國家隊開除」、「先不說醉駕違法，在比賽訓練期間，晚上去喝酒，配做職業球員嗎？？」

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