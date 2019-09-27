香港飛馬迎戰標準流浪　睇吓邊隊袋晒3分

在原定今日上演的富力R&F對愉園賽事改期下，令今午於香港大球場上演的「中銀人壽香港超級聯賽」香港飛馬對標準流浪，成為了獨腳戲。雙方教練團均希望球隊能夠，將在盃賽的不俗表現，延續到聯賽之上。

聯賽開季僅錄得1和1負的香港飛馬，上周出戰高級銀牌賽則打開勝利之門，憑着陳曉鋒的入球及梁興傑接實加維蘭主射的12碼，以1比0淘汰愉園。主教練文彼得認為，雖然球隊是役在上半場較為失色，亦面對對手不少反擊攻勢，但整體而言球隊擁有較多控球權，而入球產生的方式亦正是賽前部署的踢法，並對此感到滿意。

然而，「文Sir」認為不可忽視流浪的能力︰「始終對手上場對東方唔係踢得差，加上簽咗基藍馬同借用林學曦，實力有增無減。流浪無輪攻守多咗啲有經驗嘅球員，可能基藍馬係比較慢啲，但佢制空權比較強，所以要喺呢方面小心啲。」香港飛馬今仗有陳偉豪停賽，不過由於他尚欠比賽狀態，故對球隊影響不大，至於早前因傷而返回家鄉西班牙養傷的前鋒加西亞，已於周一歸隊並開始操練，文彼得表示不排除會派遣其上陣搏殺。

目前於聯賽兩戰皆北，處於榜末的標準流浪，於周二（24日）晚出戰「菁英盃」分組賽，雖然以1比1賽和東方龍獅，但由於球隊在賽事期間換人違規，很大機會被判輸0比3。但球隊教練團認為，「換錯人事件」不單沒有打擊球隊士氣，反而令球隊上下更加團結，一條心去爭取更佳的成績。

對於球隊上仗表現，教練團認為能夠賽和東方龍獅，已證明球隊具一定水準，並對一些較少上陣的年青球員之演出感到高興。儘管對手飛馬在聯賽開季不順，流浪教練團認為賽果未能完全反映球隊實力，寄語球員臨陣要為搶分搏盡。標準流浪除了劉智樂因為借用條例無法上陣外，其餘球員均可候命，包括日前落實由東方龍獅借用的林學曦。