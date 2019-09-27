突破！飛鏢手梁啟勳首奪The World分站冠軍

香港鏢手梁啟勳（FB）揚威國際，於「The World」第4站連挫歐美亞強敵，首嘗分站冠軍滋味！生涯大突破的梁啟勳更升上總排名榜三甲，僅次於三屆IDF世界冠軍的克羅地亞名將Boris Krcmar，以及新加坡傳奇鏢手林良華，12月The World壓軸分站將在香港爆發，FB主場出擊誓向軟式飛鏢最高榮譽進發。

WSDA主辦的The World是軟式飛鏢世界錦標賽最高榮譽的舞台，今年設5個分站依次為馬來西亞、法國、日本、台灣及香港。上周台中站共有256名世界好手競逐，通過701及Cricket比賽形式分出高下。「我遇上不少國際鏢壇高手，但上一站取得8強吸取了經驗，加上挾着與林鼎智贏得數日前一項雙人賽的錦標，令我打了一支強心針。」天道酬勤，FB遇強愈強，16強對美國、8強對西班牙、4強對克羅地亞的Boris，都以3比0橫掃對手。「身邊的人也說我『異常冷靜』，令對手難以還擊，沒太大的心情起伏，相信是我能發揮出長期訓練磨練出來的實力，致勝的關鍵。」

殺入決賽後火拼日本鏢手龍波光彥，FB雖然一度落後，「第一局701賽事，我迫近Perfect Game（完美鏢），但101分埋鏢不果，反被對手先拔頭籌。」幸虧FB靠着極強EQ及心態繼續作賽，連續3局以3比1奠勝。

The World官網賽後發帖，形容梁啟勳表現「光芒四射」成為香港鏢界的「新英雄」！而目前FB累積119分，僅一分之微緊隨林良華，要追過147分的Boris Krcmar，也絕對不是夢！至於另一香港好手林鼎智則以109分在總排名榜上列第6。

除此之外，梁啟勳HK Tour Dartslive排名榜領先榜首，這位香港飛鏢聯合總會大使，並已獲得獲得明年Super Darts 日本之入場券。而10月份他與香港隊共4男4女，再出戰5號至14號假羅馬尼亞舉行之WDF硬鏢世界盃，為港爭光。

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