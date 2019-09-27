曼聯新目標係舊相識　佢17歲就踢英超

曼聯今季踢走盧卡古同阿歷斯山齊士後，更不幸爆「傷鋒」，搞到鋒線人腳唔夠用，根據英國《太陽報》爆料，紅魔鬼計劃明年1月簽入前鋒，並已經有人選，就係里昂射手穆沙迪比利，並派出球探觀察呢位23歲法國新星近3場嘅表現，對佢非常有興趣。

據悉，里昂近3場賽事包括歐聯對辛尼特，法甲對巴黎聖日耳門、比斯特，曼聯球探都係座上客，目的係想睇下穆沙迪比利有冇料到。

穆沙迪比利上場對比斯特，射入1球，係佢今季聯賽第6個入球，同里爾前鋒域陀奧森漢並列射手榜榜首。

出身於巴黎聖日耳門青年軍嘅穆沙迪比利，7年前被富咸簽入，而且17歲就喺英超上陣，其後同富咸降落英冠，2016年轉投蘇超球隊些路迪，踢咗2季，上季加盟里昂，於聯賽上陣33場入15球，今季7場已經有6球進帳，表現大熟大勇。

由於穆沙迪比利曾於英國球壇打滾多年，如果佢轉投曼聯，應該可以迅速適應當地生活。值得一提，穆沙迪比利喺里昂鋒線拍檔係效力過曼聯嘅迪比，或者佢可以先問下呢位荷蘭國腳意見，再決定是否成「魔」。

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