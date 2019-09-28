堅‧廢柴做阿仙奴隊長　廠迷躁爆

一支勁旅嘅隊長，應該要有咩質素？好波？有領導能力？得民心？其實咩都係假，佢起碼肯定係正選先啦，但兵工廠就正式委任格列沙加做隊長！經過球員投票，呢名瑞士中場壓們奧巴美揚、拿卡錫迪、奧斯爾同比利連成為正式隊長，消息傳出後，廠迷話沙加根本連正選位都唔應該有，依家竟然做埋隊長，真係冇眼睇。

哥斯尼今夏離隊後，艾美利一直冇委任邊位球員做隊長；而經過球員投票後，沙加終於壓倒其他4位候選人，成為兵工廠隊長。艾美利表示：「沙加好有領導能力，呢個亦係隊友投票畀佢嘅原因。佢係個好人，而且好專業，我好信任佢。沙加於賽場係有犯錯，但最重要係點去改善。我同佢傾過，好希望佢可以繼續進步，用實際行動制止外來批評。」

名宿基昂表示，沙加係阿仙奴其中一個毒瘤：「佢依家可以出場，只係借來嘅時間，好快就會失去正選位置。沙加冇資格做兵工廠隊長，艾美利應該搵奧巴美揚做。」阿仙奴球迷都好唔想沙加戴上臂章，話呢名瑞士國腳只係識搞破壞，如果艾美利繼續攬佢，只會令自己帥位不保，真心唔希望沙加繼續留隊。

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。