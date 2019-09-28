竟然係咁？錫菲聯係利物浦英超剋星！

去到周六又有英超睇，聯賽1哥利物浦本季6戰6勝氣勢超勁，但過到阿仙奴、車路士，未必過到錫菲聯，連勝走勢今輪分分鐘斷纜！睇番英超往績，原來利物浦從來未試過作客擊敗錫菲聯，真係估佢唔到。

自英超於92年成立以後，利物浦曾經3次去到錫菲聯地頭，點知次次都冇好收場，只錄得2和1負戰績，93同06年，紅軍只能打和對手0:0同1:1，92年就仲慘，竟然輸0:1收場，堂堂利物浦3場未贏過之餘，仲只係入得1球，呢個球場都咪話唔邪。利物浦於英超時代，只有3隊於聯賽作客未贏過，除咗錫菲聯之外，另外2隊分別係諾定咸森林同黑池。

但紀錄係愛嚟破嘅，紅軍已跨季連贏15場聯賽，呢個已經係利物浦於英超歷史上嘅紀錄，佢哋當然希望更進一步啦，錫菲聯要保住不敗堅唔易，今晚7點半齊齊睇波啦。

直播表

周六1:00pm 日職 大阪櫻花 Vs 大阪飛腳 有線662、602台

周六2:00pm 日職 鹿島鹿角 Vs 北海道札幌岡薩多 有線604、603台

周六4:00pm 日職 川崎前鋒 Vs 神戶勝利船 有線662、602台

周六7:00pm 西甲 畢爾包 Vs 華倫西亞 Now 632；ViuTV 99台

周六7:00pm 德乙 雷根斯堡 Vs 漢堡 on.cc 東網

周六7:30pm 英超 錫菲聯 Vs 利物浦 Now 621、611

周六7:30pm 法甲 里昂 Vs 南特 無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周六9:00pm 意甲 祖雲達斯 Vs 史帕爾 無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614、661、601台

周六9:30pm 德甲 柏達邦 Vs 拜仁慕尼黑 Now 672、Fox +；有線653、613台

周六9:30pm 德甲 RB萊比錫 Vs 史浩克04 Now 671、Fox +；有線652、612台

周六10:00pm 英超 熱刺 Vs 修咸頓 Now 621

周六10:00pm 英超 車路士 Vs 白禮頓 Now 622

周六10:00pm 英超 狼隊 Vs 屈福特 Now 623

周六10:00pm 英超 阿士東維拉 Vs 般尼 Now 624

周六10:00pm 英超 般尼茅夫 Vs 韋斯咸 Now 625

周六10:00pm 英超 水晶宮 Vs 諾域治 Now 626

周六10:00pm 西甲 基達菲 Vs 巴塞隆拿 Now 632

周六11:30pm 法甲 波爾多 Vs 巴黎聖日耳門 無綫 myTV Gold 302；Now 639、714；有線655、615、604、603台

周日凌晨零時 意甲 森多利亞 Vs 國際米蘭 無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日0:30am 英超 愛華頓 Vs 曼城 Now 621

周日0:30am 西甲 CF格蘭納達 Vs 雷加利斯 Now 632

周日0:30am 德甲 多蒙特 Vs 雲達不來梅 Now 671、Fox +；有線652、612台

周日2:45am 意甲 薩斯索羅 Vs 阿特蘭大 無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日3:00am 西甲 馬德里體育會 Vs 皇家馬德里 Now 632、611

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。