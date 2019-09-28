蘇B四面楚歌　40年羞家紀錄等佢

曼聯本季表現認真麻麻，開季僅得2勝2和2負劣績，目前僅排聯賽榜第8位，今輪鬥正在冒起嘅阿仙奴，堅係備受考驗。賽前曼聯更有內訌傳出，同上戰英聯盃嘅隊長人選有關。雖然保羅普巴正選出場，但領隊蘇斯克查竟然將臂章交畀小將杜安薛比，陣中球星都對蘇B呢個舉動搲晒頭，認為主帥咁做唔公平。

當隊波唔順嘅時候，好多事情都會無端有負面效果。據《每日鏡報》報道，曼聯陣中唔少球星，都對蘇帥有微言，認為杜安薛比只係個出場機會甚少嘅年輕球員，冇理由壓過普巴、連格、菲爾鍾斯等前輩做隊長，覺得蘇帥決定亂籠，雖然佢哋冇向蘇帥直接表達不滿，但明顯有負面情緒出現。

曼聯近期攻不銳、守不穩，就算於奧脫福擺陣對阿仙奴都未必有甜頭，如果紅魔鬼敗陣的話，蘇斯克查將迎來超過40年曼聯新帥都做唔到嘅「成就」----連輸2場畀阿仙奴。舊年12月上任成曼聯看守領隊後，蘇斯克查開頭順風順水，到3月終於喺英超輸波，當時就係輸畀阿仙奴，如今輪再輸的話，就會2連敗。對上一個曼聯新帥連輸2場畀兵工廠，已經係1977/78年球季嘅Dave Sexton，蘇B係咪會又創羞家紀錄呢？星期一晚深夜就會揭曉。

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