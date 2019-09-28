本田圭佑自薦踢曼聯：冇人工都得！

日本巨星本田圭佑，自完成18/19澳職球季後就未有班落，近日佢發動自救計劃，喺社交網站向曼聯毛遂自薦，希望紅魔鬼會畀份合約佢！呢名98次代表日本國家隊射入37球嘅中場大將，話到明唔需要人工，只係希望可以效力一支偉大球隊，同一班超級球星並肩作戰，唔少魔迷都大聲叫好，話淨係簽佢嚟射罰球都抵番晒！

於職業生涯曾流洋莫斯科中央陸軍、AC米蘭、帕丘卡同墨爾本勝利嘅本田圭佑，現時係柬埔寨國家隊領隊，但好明顯依然好掛住球員時代嘅輝煌，並且希望盡最後努力加盟歐洲勁旅。近日本田於Twitter發功留言：「唔該畀份約我，我完全唔需要人工，我要嘅係效力一支偉大嘅球隊，同偉大嘅球員作戰！」之後佢仲標註曼聯，直接向紅魔鬼求合約。

本田於2018年世界盃，仲係有心有力，分組賽對塞內加爾射入1球，3屆賽事累積4個入球，成為世界盃史上入波最多嘅亞洲球員，而佢亦係唯一一個，能於連續3屆世界盃決賽周有入球、有助攻嘅亞洲人。唔少曼聯球迷見佢咁有心，都好想佢嚟拯救愛隊，仲話用佢嚟射罰球都抵番份約。依家曼聯中場缺人，唔知蘇斯克查會唔會堅諗諗佢呢？

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