落晒飛！摩連奴嚟緊去硬呢度教波

「寸王」摩連奴自從舊年12月畀曼聯炒魷之後，至今一直未落班，消息話佢已經推咗包括摩納哥、史浩克04同AC米蘭嘅聘約，原因係佢堅持等緊一份佢夢寐以求嘅工，就係重返皇家馬德里執教，接替施丹！咪以為呢個報道係齋吹，查實有唔少外國莊家已經將摩帥教皇馬調低，令佢超越熱刺領隊普捷天奴，成為下任皇馬主帥嘅大熱繼任人添！

話說摩連奴依家就喺《天空體育》做講波佬，而報道話一旦皇馬搵佢教波，佢必定係「極大興趣」喎！查實皇馬依家環境確係有多少混亂，之前「銀河艦隊」喺歐聯慘敗畀巴黎聖日耳門之後，有部份莊家已經將「寸王」接掌皇馬賠率由2.75倍下調到2.2倍，而普捷天奴依家只係5.5倍次熱，前祖雲達斯教頭阿里基就係8倍第熱門。事實上，喺當日皇馬慘敗之後，嗰日就有超過56%投注係買「寸王」教皇馬，似乎外界普遍都睇死皇馬會搵番摩連奴教囉！」

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