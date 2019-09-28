孖寶合體！李靜話你知邊個先係香港一姐

李靜和高禮澤這對乒乓男雙組合，2004年在雅典奧運贏得雙打銀牌，為香港歷史性添上第2面奧運獎牌，昂然踏上頒獎台一刻畫面至今仍歷歷在目。時光荏苒15載，「李高」如今已執起教鞭，在教育下一代球手的過程中兩者獲益匪淺，心得足以讓他們撰寫一部「湊仔經」 。

■文：黃雋謙 ■場地提供：金記冰室

難得邀請到乒乓孖寶做訪問，當然要讓他們「盡訴心中情」，上一集他們講到各自發展指導不同的球員的心得，原來節目推出前，高禮澤已回體院再執教鞭，與舊拍檔李靜再合體拍住上為港隊再出力，澤哥主要指導男子青年隊，協助提升男隊接班人。

至於今集繼續有料爆，作為港女隊主教練的李靜大談女隊情況，講解目前女隊實力及進軍奧運的機會，仲講出他心目中的香港一姐，想知邊個，快啲睇片啦！

．高禮澤．

年齡：43歲

獎牌紀錄：

2004年雅典奧運男雙銀牌

2006年世錦賽男團銅牌

2006年多哈亞運男雙金牌

2007年世錦賽男雙銅牌

2008年世錦賽男團銅牌

現職：香港男子青年隊教練

．李靜．

年齡：44歲

獎牌紀錄：

2004年雅典奧運男雙銀牌

2006年世錦賽男團銅牌

2006年多哈亞運男雙金牌

2006年多哈亞運男單銅牌

2007年世錦賽男雙銅牌

現職：香港女子隊主教練

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