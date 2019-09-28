算點先！呢個巴西仔睇小中超喎

中超近年發展理想，愈嚟愈受國際球壇關注，早幾年有好似侯克同荷西保連奴等巴西國腳嚟搵食，今年又有阿拿奧杜域呢個奧地利射手都嚟埋，不過，偏偏有個巴西21歲小將般奴古馬雷斯就拒絕嚟中超，嫌呢度未夠班，會影響佢國腳生涯喎。

依家先得21歲嘅般奴古馬雷斯，本身效力巴甲帕拉尼恩斯，今年夏天佢得到上海申花睇中搵佢加盟，但最終被般奴古馬雷斯拒絕咗：「我有自己嘅職業生涯規畫，依家我先得21歲，如果去咗中國踢波，將會令我得到嘅關注更少。所有巴西球員都係夢想有朝一日着起巴西國家隊波衫比賽，我甚至諗過要代表巴西出戰奧運，但去中國可能會令我距離夢想更遠。金錢方面，我願意退讓一步，因為咁可以令我職業生涯行前兩步。」

雖然聽落好理智，不過般奴古馬雷斯嘅決定就唔多得到中國球迷認同，有網民寸爆話：「來中國你就直接入國家隊了。」「來中國，你不但可以妥妥的進國家隊，還可以鐵打的首發。」「孩子，你可能會發現來到中國是你距離國家隊最近的一次。」

值得一提，般奴古馬雷斯已經入選咗最新公布嘅巴西國奧隊名單，嚟緊下月會同委內瑞拉國奧及日本國奧拍跳。暫時嚟睇，似乎般奴古馬雷斯嘅決定未有做錯喎！

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