港超聯　嘩！標準流浪喺大球場「開齋」

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（28日）戰火重燃，由香港飛馬於香港大球場迎戰標準流浪。客軍憑簡尼迪和巴辛建功，以2比1擊敗有黃俊皓一度追平的香港飛馬，打開今季勝利之門。

上半場雙方爭持不下，首個具威脅的攻門要待16分鐘才出現，查理士近門跳頂，惟角度太正未能威脅流浪門將盧兆崎。2分鐘後，查理士推順抽射卻未能命中目標。20分鐘飛馬再有大衛拉菲爾的遠射，被盧兆崎一抱入懷。7分鐘後，流浪差點反客為主，鄧樂文接應短傳後近射，被梁興傑沒收，上半場雙方互交白卷。

換邊後，流浪隨即取得領先優勢，47分鐘簡尼迪接應杜馬思二傳抽入，助球隊先開紀錄。落後的飛馬積極反撲，53分鐘陳曉鋒扭過敵衞後燙射，被盧兆崎拍出。8分鐘後再有大衛拉菲爾禁區頂狂抽，同樣射不破盧兆崎的十指關。72分鐘流浪差點增添比數，彭林林左路快放後單刀，被梁興傑及時出迎撲出。及後飛馬繼續搶攻，但無論74分鐘佐佐木周的施射，還是77分鐘馬高斯的頭槌，都未能轉化成入球。戰至84分鐘，飛馬終收到回報，黃俊皓放冷箭得手，助球隊追成1比1。追平僅2分鐘後，流浪憑巴辛的入球再度領先，縱使補時階段飛馬再有張志勇的頭槌叩關，仍無阻流浪拿下今場勝仗。

標準流浪教練賴嘉輝賽後表示，球隊的紀律性愈來愈強，並稱讚林學曦在久未上陣下仍能交足表現，對他感到滿意，儘管他在體能上仍需要在訓練時作調整，但仍能看見他在場上毫無保留搏盡，至於基藍馬的情況亦相近，在比賽狀態不足下，仍能憑其經驗及質素，為球隊的後防起作用。

至於標準流浪總監李輝立表示：「對完南區之後覺得球隊有實力，好唔好彩愉園場波有攻勢之下唔小心輸咗，之後和到東方，信心更加強。對飛馬之前我哋有球員教練去睇佢哋對大埔場波，洞悉到佢哋優點同缺點。今場我哋做穩守突擊做得好成功，繼續落去我哋會搶到分，唔會悲觀咁話要搞到降班，我哋有信心做好啲，因為林學曦都未弗，佢弗嘅話隊波會再好啲。」他坦言喜見年輕球員如門將盧兆崎有驚喜演出，又稱上場菁英盃換人失誤並未有影響球員，強調聯賽才是球隊首要目標，期望能護級成功。