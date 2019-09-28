港超聯　安基斯：我41歲但仲好好波！

上場「菁英盃」賽事，標準流浪因違反球場內必須有最少3名U22球員的規例，令球員逼和東方龍獅的努力付諸流水。周六（28日）聯賽作客大球場重新出發，流浪再次將士用命，以2比1擊敗主隊香港飛馬。老將安基斯是役功不可沒，在尾段交出助攻，助球隊取得今季第一Win。

今年已41歲的標準流浪鋒將安基斯（Chris），下半場以後備身份入替鄧樂文，當時流浪被飛馬「撳住砌」，更在84分鐘失守，被黃俊皓追和1比1。安基斯一直在邊路策動反擊，不斷侵襲飛馬防線，終於在86分鐘得到回報。他力壓對方後衞傳中讓巴辛射入，助流浪最終以2比1力挫對手，打開今季勝利之門。

賽後，安基斯坦言感覺美妙：「當所有人都睇低我哋，但我哋只專注咁做好自己，之後再做番好畀人睇，呢種感覺真係好正。」

流浪以孕育年青球員而聞名，而已達不惑之年的安基斯在陣中便顯得有點格格不入。他坦言以自己的經驗，絕對有助球隊提升成績，更以是役戰情為例作說明：「喺後備席上我觀察到對方喺球場上有咩缺點，我就針對佢哋去進攻，最後總算幫到球隊。」除了在球場上幫助球隊，Chris還時常以前輩身份帶領陣中年青球員：「香港有好多有能力嘅後生仔，但佢哋得唔到太多鼓勵。我嚟流浪就係為咗推動佢哋，陣中有好多舊年喺凱景嘅隊友，佢哋缺乏自信，我嚟咗就可以陪住佢哋、推動佢哋，同話畀佢哋知喺場上應該點做。」

或許，有很多人會在意安基斯的年齡，甚至質疑其能力，但Chris一於少理：「年齡（Age）只係三個字母，把口生喺人哋到，佢哋鍾意講咩就講咩，我只會專注踢自己嘅波。無論球場上嘅對手係18定38歲，我都係會用同一方式去應對，呢個就係我！」