港超聯　巴辛：感謝畀時間我證明自己

標準流浪周六（28日）憑住「阿根廷幫」發威，簡尼迪和巴辛在下半場各入一球，作客以2比1擊敗香港飛馬。賽後，出現了標準流浪會長莫耀強，激動地與巴辛相擁和握手的一幕，既溫馨又激情。但查實如非巴辛的堅持，他早已離開標準流浪轉戰港甲了！

由於來港初期，在操練和友賽中的表現，都未能給予教練團和會方信心，巴辛在標準流浪的前途很早已亮起紅燈。「無錯，喺第一場輸畀冠忠南區之後，會方曾經打算將巴辛外借去港甲球隊，再搵過個外援前鋒返嚟。但巴辛堅持唔去踢低一個組別，一定要踢港超，傾咗幾次都無結果，加上好大機會借到『學曦』，先決定畀佢繼續留隊。估唔到佢愈踢愈好，連續兩場有波入，其實唔止佢，幾個外援都愈嚟愈發揮到。」標準流浪總監李輝立謂。

對於自己的堅持得到回報，巴辛深表欣然，他說：「前鋒入唔到波，會方唔滿意想換人，其實係好正常同可以理解嘅事。但我一直相信自己嘅能力，亦都多謝會方對我嘅信任，畀時間我去證明自己，連續兩場入到波，我好開心，但唔會滿足，我同其他隊友會繼續努力落去。感謝上主、感謝波士、感謝隊友。」嘩，識入波重要，識做人更重要，巴辛，掂呀！