CTFA邀請賽　港隊揭幕戰2比3輸波

「2019 CTFA U-19 國際足球邀請賽」周六（28日）展開，香港U18（下稱港隊）於揭幕戰雖有余在言「梅開二度」，仍無法逃過2比3不敵直布羅陀U18之厄運。

儘管陣前傳出負面消息，但港隊球員仍沉着應戰，惟大軍面對體力與速度兼備的直布羅陀球員，以及防線推得很前的開放式踢法，似乎未能及時作出應對反應。多次出現單刀機會未能把握下，個別港隊球員愈踢愈急，更在完半場被直布羅陀的中場球員路易斯射入，落後0比1返更衣室。

易邊再戰，僅4分鐘港隊又再一次走甩路易斯，落後至0比2。落後兩球下，港隊球員放開懷抱去攻，反而有不效果，余在言先在52分鐘頭槌建功，追成1比2；繼而在11分鐘後把握到一次單刀機會，替港隊追成2比2。奈何在78分鐘又再被路易斯偷襲得手，力追不果下最終2比3輸波。

賽後，主帥張健峰指雖對賽果感到失望，但深信球員有所得着，未來再遇上同類型對手時，應知道怎樣冷靜面對和處理。港隊將於周一(30日)晚上7時迎戰主隊中華台北。

另外，有關港隊(U18)早前在泰國集訓期間，有球員違反紀律受罰，以及教練安頓被停職一事，足總回應表示事件正在調查當中，現階段暫不作任何回應。但據有份參加泰國集訓的人士透露，的確有球員與兼職體能教練違規飲酒，安頓對全體球員作出處分亦屬事實，但對「跑到嘔」及「掟水樽」之說則有所保留，寄望足總能就事件作出全面及公平的處理。