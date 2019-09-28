中國女排重現霸氣　郎平：這只是起點

低沉了一段時間的中國女排終於返嚟喇！以朱婷為首的中國隊在日本大阪舉行的女排世界盃，以直落三局力壓塞爾維亞，豪取10連勝，並提前一輪成功衞冕，成為首支奪得五屆世界盃冠軍的球隊。

中國女排經郎平主教練重組之後，實力及狀態有見進步，在今屆世界盃更加保持不敗，重顯霸氣，今仗再派出強陣首發落場，主攻朱婷、張常寧，副攻袁心玥、顏妮，接應龔翔宇，二傳丁霞及自由人王夢潔，面對着二線陣容的塞爾維亞，中國長城控制大局，即使第二局曾一度拉成接近局面，但中國最終以25比14、25比21及25比16，繼續保持不敗，贏得第10場勝利，更提前一輪奪走冠軍，成功在這四年一屆的大賽冧莊，同時也繼1981年首奪後，於1985年、2003年及2015年後，第五度封后。

賽後隊員激動相擁，但已帶領球隊三次奪冠的主教練郎平則顯得比較平靜，她接受訪問時稱：「雖然還剩一場，但明天都要盡力打；我覺得塞爾維亞基本上是二隊，但整體技術還不錯，不管對手派一隊還是二隊，我們都要爭取自己的實力。我們會以這個為鼓勵，為起點，繼續備戰東京奧運會。」中國隊明天將出戰最後一輪賽事面對阿根廷，而由於巴西不敵南韓，無緣衝牌，美國與俄羅斯將爭逐亞軍及季軍。

年份 冠軍 亞軍 季軍

2019 中國

2015 中國 塞爾維亞 美國

2011 意大利 美國 中國

2007 意大利 巴西 美國

2003 中國 巴西 美國

1999 古巴 俄羅斯 巴西

:

1985 中國 古巴 蘇聯

1981 中國 日本 蘇聯

*只列近20年得主及中國奪冠年份

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