嚴選十年最佳陣容　麥巴比聖卡斯都有份？

西班牙《阿斯報》近日選出由2010至2019年嘅十年最佳陣容，好似巨星包括美斯同C朗拿度都入選，自然係理所當然。不過，正如所有選舉一樣，最終結果梗會有人唔滿意，至少佢哋揀咗法國新星基利安麥巴比同西班牙門將卡斯拿斯上榜，就惹嚟唔少批評同爭議。

先睇番呢個十年最佳陣容，當中最獲各界認同一定係條防線，包括丹尼爾、沙治奧拉莫斯、碧基同馬些路入選，都係實至名歸，特別係拉莫斯同馬些路都係皇馬喺5年間4奪歐聯嘅功臣之一。唯一要挑剔，就係門將卡斯拿斯，事關唔少人認為「聖卡斯」嘅高峰期係2010年之前，如果講過去10年，似乎紐亞會係更合理之選。

中場方面，沙維同恩尼斯達兩個巴塞天才入選都係毫無疑問，而莫迪歷上年世界盃嘅神勇表現，加上多年喺皇馬嘅功績，同樣亦係贏盡讚賞。至於前線嘅美斯與C朗，二人包攬幾乎近十年金球獎，入選又係冇得拗。就只有法國射手基利安麥巴比係呢兩、三年先彈起，依家要講十年最佳，好似朗尼、伊巴謙莫域同羅拔利雲度夫斯基都可能更值得入圍，唔知大家又有咩心水選擇呢？

《阿斯報》十年最佳陣容

門將：卡斯拿斯

後衞：丹尼爾、沙治奧拉莫斯、碧基、馬些路

中場：沙維、恩尼斯達、莫迪歷

前鋒：基利安麥巴比、基斯坦奴朗拿度、美斯

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