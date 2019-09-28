奧歷治魔咒！邪到巴塞都怕咗你

注意注意！咪畀奧歷治射破大門呀！如果入親波之後，第日都有人死嘅艾朗藍斯係球場死神的話，效力利物浦嘅前鋒奧歷治就係球場衰神呀！事關原來近兩季畀呢位比利時射手破門嘅球隊，之後都例牌冇運行，仲要唔係衰幾場，係衰到下一季添，問你怕未？

奧歷治上季為利物浦入波唔算多，不過勝在粒粒重要，好似喺英超試過補時建攻奠勝，保住球隊爭標希望。仲有梗係喺歐聯準決賽同決賽都有入波，又係捧盃功臣。不過，如果巴塞隆拿同熱刺以為上季畀佢射破大門，失落冠軍已經夠衰，原來唔止，查實連今季都唔掂囉！

睇番上季合共有6支球隊畀奧歷治射破大門，結果佢哋今季開季全部甩轆。先講吓巴塞，上季畀奧歷治入波之後，就輸埋個西班牙盃決賽，然後今季開季踢6輪只得3勝，已經畀死敵皇馬拋甩4分，明顯未達巴塞應有水平。至於熱刺今季英超又只係得兩勝，踢歐聯又失分，就連聯賽盃對住乙組仔高車士打，都可以互射12碼出局，你都咪話唔黑仔。

狼隊係另一支上季畀奧歷治入波嘅球隊，呢支上季英超神奇球隊，點知新季依家排緊19位，開始要煩護級，而排包尾嘅屈福特都係上季「奧歷治魔咒」受害球隊。同樣，紐卡素都有份中招，佢哋依家喺聯賽榜只係高過護級安全線1分。至於喺默西塞德郡打吡輸波嘅愛華頓，今季戰績未達預期，主帥馬高施華已經被博彩公司列為英超下位落台領隊大熱。

更恐怖嘅係，其實「奧歷治魔咒」已經嚟料咗幾季，話說2016/17球季，奧歷治嘅入波就令到新特蘭同米杜士堡齊齊降班，其中「黑貓」仲要係連續兩季降班。至於2015/16球季，三支降班球隊包括西布朗、史篤城同阿士東維拉，又係統統曾受到奧歷治「恐襲」，依家啲球隊真係聽見佢個名都驚！

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