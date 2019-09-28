【賽後解碼】文尼大嘥鬼　多謝紅魔膠龍

周六(28日)晚英超頭場，利物浦即使「埃及文明」鋒線連番失機，但仍然有運行，多得對手錫菲聯門將甸恩軒達臣嚴重犯錯，由韋拿杜姆射入小勝1:0，今季英超7戰全勝，跨季取得16連勝，刷新紅軍史上聯賽最長連勝紀錄。

今場屬於攻防戰，利物浦佔上風，攻勢多但效率低，韋拿杜姆、穆罕默德沙拿、安德魯羅拔臣先後起腳，都唔中目標。

最離譜都係沙迪奧文尼，先係單刀射高，臨完上半場，佢接應羅拔圖法明奴橫傳，卻近門射中柱唔入，白白浪費2次入波黃金機會。

其實法明奴當時喺禁區內冇人看管，應該自己起腳，但佢選擇傳畀文尼，實在多此一舉，上半場打和0:0。

下半場利物浦亦谷唔起，更一度被錫菲聯突擊，搞到疲於奔命，但踢到70分鐘，紅軍有「貴人」幫手，中場韋拿杜姆禁區頂凌空抽射，原本冇角度，但錫菲聯門將甸恩軒達臣竟然「痾蛋」漏咗個波入網，非常肉酸。

呢位22歲門將係錫菲聯向曼聯借用，曾經被譽為迪基亞接班人，78分鐘穆罕默德沙拿單刀，但甸恩軒達臣今次卻救到，真係「神經刀」。

雖然利物浦今場贏波，但球員出現疲態，面對錫菲聯嘅硬朗踢法，顯得無從入手，仲有幾次幾乎被對手偷襲得手。

最令人失望都係「埃及文明」鋒線連失番機，淨係沙迪奧文尼已經浪費2次入波黃金機會。幸好今場對手錫菲聯把握力差，否則紅軍未必可以全取3分。

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。