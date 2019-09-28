馬德里打吡！祖奧菲歷斯再侮辱夏薩特

周日(29日)凌晨將上演西甲「馬德里打吡」馬德里體育會主場對皇家馬德里，今季打吡戰，重現「7號球王」之戰，由以往「舊7」基沙文對C朗，變成「新7」祖奧菲歷斯對夏薩特。

身價1.27億歐元嘅「新C朗」祖奧菲歷斯今季登陸西甲，卻唔係加盟皇馬，反而係轉投馬體會，呢位19歲葡萄牙新星表現好對辦，聯賽已有2球進帳，而且喺季前國冠盃對皇馬，更加射入1球及2次助攻，協助馬體會以7:3大炒皇馬。「祖奧仔」今場能否重施故技，再摧毀皇馬，的確令人期待。

另一邊廂，今夏同樣以過億歐元轉會費，由車路士加盟皇馬嘅夏薩特，着咗球隊史上最偉大嘅7號，但呢位比利時國腳遭遇遠比唔上祖奧菲歷斯，除咗經歷國冠盃輸3:7之役，佢開季前受傷，直至第4輪西甲對利雲特，先至復出，之後表現乏善可陳，仲被批評身體超重，又懶於協防，甚至有唔少輿論指夏神加盟皇馬係錯誤決定。

同樣係馬德里雙雄新7號，但處境有天壤之別，今場一戰莫非又係祖奧菲歷斯炒多夏薩特一鑊？

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