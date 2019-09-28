東方龍獅迎戰和富大埔 「堅Sir」帶隊倒戈

周日（29日）「中銀人壽香港超級聯賽」尾場，由季內首次在主場將軍澳運動場出擊的東方龍獅，迎戰和富大埔。賽事一大焦點，當然就是上季「綠戰士」冠軍教頭李志堅，帶領一班追隨過檔東方龍獅的弟子兵倒戈啦！(開賽時間：周日下午5時30分)

東方日前宣布簽入港隊中場黃威，「堅Sir」直言此子可令進攻上有更多配搭，惟黃威狀態未足，今仗未必會披甲。對於今場「倒戈戰」，李志堅則表示︰「呢幾年喺大埔一定有特別嘅感情，無論球員定教練都經歷咗好多，由3年前開始到上季攞聯賽冠軍，係呢一世都唔會忘記嘅事，但係呢啲情況（倒戈）喺足球世界經常都出現，唯有各自努力。」至於傷患方面，目前兩位中場利馬及迪高仍有傷，而上仗後備上陣的艾華度則有望正選復出。

和富大埔尚未打開今季勝利之門，主教練之一的郭嘉諾期望球隊以心態取勝：「我哋有留意東方嘅賽事，知道『堅Sir』嘅踢法，反而我哋覺得佢唔係好熟悉今季嘅大埔，因為我哋最好嗰一面仲未表現到出嚟。今場我覺得其實壓力喺對手身上，我哋成班從來冇怕輸嘅感覺，好似上季我教元朗咁，唔怕輸反而會有喜出望外嘅表現！」

在韓援金玟基停賽下，大埔獲傑志外借日裔前鋒中村祐人，「郭Sir」明言此子能有助球隊於前場建立逼搶、控球的風格，使球隊攻力有所平衡。另外，傷停方面，大埔隊長杜度、右閘廖偉業、前鋒勞高受傷，上陣成疑。