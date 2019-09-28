不死傳說！34歲卡索拉連續3場入波

周六(28日)凌晨，維拉利爾以5:1大勝貝迪斯，「黃色潛艇」中場辛迪卡索拉先係助攻隊友入波，自己亦射入1球12碼，已經連續3場西甲入波，對於呢位34歲老將而言，實在係一個奇迹，因為3年前，佢嚴重受傷，接受咗8次手術，由於手術後受感染，更幾乎要截肢，估唔到依家竟然成為西甲「高產射手」。

辛迪卡索拉2012年由馬拉加轉投阿仙奴，效力6年咁耐，過程之中曾陷入黑暗歲月，2016年10月19號，阿仙奴喺歐聯大勝盧多格德斯6:0，但呢位西班牙中場卻右腳跟腱受重傷。

佢之後接受咗8次手術，因為手術後感染幾乎要截肢，最後被迫切除8厘米跟腱，右腳足踝位置要喺手臂上植皮，所以傷口位置仲有佢囡囡個名嘅紋身，最終養傷636日先至復出。

不過，當辛迪卡索拉可以比賽時，已經被阿仙奴放棄，上年夏天重返成名地維拉利爾，上季西甲上陣35場入4球，表現超出預期，今季仲犀利，7場西甲已經入4球，包括射破巴塞隆拿大門，絕對係球壇最強再生戰士。

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