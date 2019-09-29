【賽後解碼】洛里斯發波瘟 但又係英雄

周六(28日)晚英超門將「搶晒鏡」，繼頭場錫菲聯門將甸恩軒達臣「痾蛋」，連累球隊0:1不敵利物浦之後，熱刺門將洛里斯亦發波瘟，竟然喺門前扭波，結果被對手搶走，射入空門。

不過，呢位法國鋼門之後變英雄，屢救險球，協助大部分時間踢少1人嘅熱刺主場以2:1擊敗修咸頓。

修咸頓一開波幾乎領先，中場賀積查治勁射，僅被洛里斯撲出。24分鐘孫興民於左路傳畀尼當比利，後者於禁區內勁射破網。

不過，熱刺右閘奧里亞4分鐘內，連攞2張黃牌被逐，咁都唔止，轉個頭輪到洛里斯發波瘟，佢接應隊友回傳後，竟然玩高章，想扭過衝前壓逼嘅修咸頓前鋒丹尼艾格斯，結果被丹尼艾格斯搶走腳下球，射入空門。

雖然熱刺2位後防球員連接犯錯，好彩仲有孫興民，「老孫」於43分鐘由中圈開始策動攻勢，自己走位於右路傳中，基斯甸艾歷臣撥橫，由哈利卡尼射入，再度領先。

換邊後，洛里斯卻突然大發神威，先係將修咸頓中場禾特普斯主射嘅靚絕罰球，撲出底線，佢之後再救出吉田麻也嘅頭槌勁頂，幫熱刺力保2:1勝果。

洛里斯今場多次棄手用足，扮演「清道夫」角色，似乎對自己腳法充滿信心，雖然過程之中，難免會出現險象，但呢位32歲門神見慣大場面，一時失誤並冇影響信心，反而仲激起鬥志，熱刺似乎因禍得福。

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