馬列斯靚罰球！曼城苦戰贏愛華頓

利物浦贏錫菲聯贏得險，估唔到曼城都唔係贏得輕鬆。藍月亮今輪作客愛華頓，一度被追成平手，下半場更嚴重受壓，若非門將艾達臣摩拉斯屢作神救，肯定已被反超前。曼城企番穩陣腳後，靠馬列斯靚罰球，以及史達寧於完場前奠勝贏3:1，雖然贏2球差距，但實際上唔算贏得清脆。

領隊哥迪奧拿今仗收起阿古路及貝拿度施華，以加比爾捷西斯、馬列斯、史達寧及奇雲迪布尼攻堅，開波冇幾耐馬列斯右路出波，根度簡左腳撞射中楣。24分鐘曼城開紀錄，馬列斯右路突破撥橫，迪布尼第一時間出靚波，耶穌仔近門頂入，曼城領先1:0。33分鐘愛華頓追平，伊禾比禁區內分波，史密斯高文出波畀卡維特利雲頂入。完半場前加比爾捷西斯空晒，禁區內左輔位一射高出，半場1:1和住先。

換邊後愛華頓大舉反擊，54分鐘中堅耶利文拿接應罰球勁頂，艾達臣摩拉斯神救撲出。呢名哥倫比亞後衞隨後禁區頂犯規，馬列斯主射罰球一腳搞掂，曼城再度領先。之後就係艾達臣摩拉斯表演時間，先救出卡維特利雲空晒嘅近門抽射，79分鐘耶利文拿接應角球飛頂，艾達臣摩拉斯又神救。曼城大難不死之後，85分鐘憑史達寧近門勁射建功，曼城贏3:1完場，但仍落後榜首利物浦5分。

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